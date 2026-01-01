В Прикамье лимит по кредитным картам снизился на 14,6% Эксперты это связывают с осторожной политикой банков Поделиться Твитнуть

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в Пермском крае средний размер лимитов по новым кредитным картам в феврале 2026 года составил 89,6 тыс. руб. Это на 14,6% меньше, чем в феврале 2025 года (104,9 тыс. руб.).

В среднем по РФ снижение составило 12,9%.

Среди 30 регионов-лидеров по розничному кредитованию наибольший средний лимит по новым кредитным картам зафиксирован в Москве (134,5 тыс. руб.), Московской области (116,2 тыс. руб.) и Санкт-Петербурге (115,6 тыс. руб.). Также высокие показатели отмечены в Тюменской области, ХМАО и ЯНАО (103,8 тыс. руб.) и Ленинградской области (102,2 тыс. руб.).

Наибольшее снижение лимитов наблюдается в Приморском крае (-20,4%), Красноярском крае (-19,2%), Ленинградской области (-16,7%), Кемеровской области (-16,1%) и Волгоградской области (-15,6%).

В некоторых регионах лимит, наоборот, вырос, например в Ростовской области (+5%) и Ставропольском крае (+2,3%).

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков отмечает, что средний лимит по кредитным картам остается на уровне 90-100 тыс. руб. Это связано с осторожной политикой банков, которые стремятся снизить риски на фоне жесткой денежно-кредитной политики Центрального банка. В результате банки усиливают скоринговые фильтры и ограничивают выдачу новых кредиток и лимитов по ним. Волков советует заемщикам внимательно следить за своей кредитной историей, чтобы не ухудшать её.

