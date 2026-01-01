Вторичный рынок недвижимости Перми вырос более чем вдвое Цена квадратного метра впервые превысила 124 тысячи рублей

Константин Долгановский

По данным «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы», средняя цена квадратного метра на вторичном рынке Перми на 10 февраля 2026 года составила 124 855 руб. Для сравнения, в 2019 году этот показатель находился в пределах 55-60 тыс. руб. Таким образом, за шесть лет стоимость квадратного метра на вторичном рынке города увеличилась более чем в два раза.

Рост цен происходил постепенно. В 2020 году стоимость квадратного метра составляла 60-63 тыс. руб., в 2021 году — 70-75 тыс. руб., в 2022-м — 80-88 тыс., в 2023-м — более 90 тыс. руб., а к концу 2024 года достигла 105-112 тыс. руб. В течение 2025 года цена продолжала расти и в начале 2026 года преодолела отметку в 124 тыс. руб.

В абсолютном выражении прирост стоимости жилья выглядит значительно. Например, квартира площадью 60 кв. м в 2019 году стоила около 3,3-3,5 млн руб. В феврале 2026 года аналогичное жильё оценивается примерно в 7,5 млн руб., что означает рост более чем на 4 млн руб. за шесть лет.

Вторичный рынок недвижимости в Перми развивался более стабильно по сравнению с первичным. За тот же период первичный рынок вырос ещё сильнее — с 60-63 тыс. руб. в 2019 году до 160 294 руб. в феврале 2026 года. Однако именно вторичный рынок демонстрировал последовательный и устойчивый рост без резких колебаний.

Арендные ставки в Перми за это время увеличились менее значительно. В 2019 году средняя ставка составляла 20-22 тыс. руб. в месяц, а в феврале 2026 года — 29 568 руб. Темпы роста арендной платы уступают динамике роста цен на покупку жилья, что отражает изменение структуры доходности.

Эксперты отмечают, что в начале 2026 года цены на вторичном рынке стабилизировались в диапазоне 123-125 тыс. руб. за квадратный метр. Существенных изменений в течение недели не наблюдается, что свидетельствует о формировании базового уровня после продолжительного роста.

