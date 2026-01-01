В Прикамье оштрафован владелец форелевой фермы Хозяин нарушил ветеринарные правила

фото: montypeter

freepik.com

Чусовская городская прокуратура совместно со специалистами Управления Россельхознадзора провела проверку индивидуального предпринимателя Юрлова, который занимается разведением и продажей форели в Чусовом. Проверка выявила ряд нарушений.

Так, на въезде в хозяйство не проводится дезинфекция транспортных средств. Оборудование и инвентарь, используемые в зимних бассейнах, не подвергаются дезинфекции. Кроме того, на входах и выходах бассейнов отсутствуют специальные дезинфекционные коврики. На предприятии не разработаны и не выполняются планы противоэпизоотических мероприятий.

Эти нарушения свидетельствуют о несоблюдении требований ФЗ «О безопасности пищевой продукции» и ветеринарных правил содержания рыб, также нарушаются ветеринарные правила сбора и утилизации биологических отходов.

По итогам проверки 17 марта индивидуальный предприниматель Юрлов Д.А. был привлечен к административной ответственности и оштрафован по ст. 10.6 (ч. 1), 10.8 (ч. 3) и 14.43 (ч. 1) КоАП РФ.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.