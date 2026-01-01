Первый матч плей-офф пермский «Молот» проведёт 23 марта Соперником наших хоккеистов будет «Горняк-УГМК»

ХК «Молот»

Стали известны пары участников плей-офф OLIMPBET Чемпионата России по хоккею в ВХЛ. По итогам регулярного сезона команда из Перми «Молот» заняла девятое место, а её соперником в 1/8 финала станет «Горняк-УГМК» из Верхней Пышмы, занявший восьмое место. В следующий раунд выйдет коллектив, который одержит четыре победы.

Первые две встречи «Молота» пройдут на льду соперника 23 и 25 марта. Затем серия переедет в Пермь — 28 и 30 марта. Если понадобится провести дополнительные игры, они состоятся 2 апреля в Верхней Пышме, 4 апреля в Перми и 6 апреля снова в Верхней Пышме.

Также в плей-офф «Металлург» встретится с ЦСК ВВС, «Нефтяник» сыграет с «Дизелем», «Магнитка» сразится с «Торпедо-Горьким», «Омские Крылья» поборются с «Челметом», «Югра» встретится с «Барсом», «Химик» сыграет с «Ижсталью», а «Рязань-ВДВ» выйдет на лёд против «Рубина».

