Жители Перми планируют потратить на бытовые приборы 41 тысячу рублей Треть купит технику «с рук»

фото ТРЦ "Планета"

Жители Перми обновляют бытовую технику в среднем раз в 3,5 года, свидетельствует исследование «Авито». Каждый третий (32%) покупает новую технику раз в 2-3 года, 10% — ежегодно, а 4% и чаще. Молодежь 18-24 лет обновляет технику чаще всего, в то время как люди старше 60 лет делают это реже или не покупают новые приборы вообще.

Основной причиной покупки новой техники для большинства (65%) является поломка старой. Почти половина опрошенных (44%) выбирают более современные модели с улучшенными функциями. 16% совершают покупки спонтанно, под влиянием акций или скидок, а 15% приобретают технику на случай необходимости. 10% обновляют технику из-за ремонта или смены интерьера, особенно это характерно для молодежи до 24 лет (24%).

Онлайн-реклама бытовой техники оказывает влияние на выбор одной трети (36%) опрошенных, а для 12% она становится решающим фактором. Наиболее популярными источниками информации являются сайты с объявлениями и маркетплейсы (45%), телевидение (42%), социальные сети (15%) и поисковые системы (14%).

В этом году пермяки планируют потратить в среднем 41 тыс. руб. на новую бытовую технику.

Каждый третий (34%) хотя бы раз покупал технику «с рук», особенно среди молодежи этот опыт был у 42%. Еще 22% рассматривают возможность покупки бывшей в употреблении техники в будущем.

