Глава СКР затребовал доклад по делу о нарушении прав жильцов ветхого дома в Кизеле

Фото: пресс-служба Следственного комитета России

Жильцы многоквартирного дома на ул. Пролетарской в Кизеле Пермского края обратились к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину.

Люди рассказали, что двухэтажное здание, построенное в 1954 году, давно находится в аварийном состоянии: кровля повреждена, что вызывает постоянные затопления квартир и замыкания электропроводки, межэтажные перекрытия и полы разрушаются, в одной из квартир произошло обрушение. Зимой очистка крыши от снега не проводится, из-за чего в прошлом году женщина получила перелом руки. В 2023 году экспертиза признала дом ветхим, а капитальный ремонт нецелесообразным, при этом обслуживание управляющей компанией отсутствует. Многочисленные обращения в разные инстанции не дали результата, дом до сих пор не признан аварийным, и расселение жильцов не организовано.

В СУ СК России по Пермскому краю возбуждено уголовное дело. Александр Бастрыкин поручил Денису Головкину, руководителю СУ СК России по Пермскому краю, предоставить отчет о ходе и результатах расследования. Исполнение поручения взято на контроль центральным аппаратом ведомства.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.