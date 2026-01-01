Энергетики Прикамья направили 13 претензий телеком-операторам Они незаконно разместили свои сети на опорах ЛЭП

Фото: ПАО "Россети Урал"

С начала 2026 года сотрудники пермского филиала компании «Россети Урал» направили 13 претензий собственникам волоконно-оптических линий связи (ВОЛС), которые незаконно разместили свои сети на энергообъектах Пермского края. Цель претензий — заключение договоров на возмездное оказание услуг. Общая сумма необоснованного обогащения, полученного телеком-операторами из-за такого размещения, превысила 15 млн руб., сообщили в пресс-службе энергокомпании.

В 2025 году, благодаря усилиям пермского филиала «Россети Урал» по взысканию задолженности с операторов связи, включая требования о возврате неосновательного обогащения за незаконное размещение линий связи без договора, а также организацию договорной работы, компания получила около 3 млн руб. в рамках 16 исков.

Энергетики подчеркивают, что размещение ВОЛС на энергообъектах возможно только при наличии договора с электросетевой компанией и соответствующих технических условий. Это обусловлено необходимостью соблюдения строгих норм безопасности. Несоблюдение правил может привести к аварийным ситуациям, обрывам проводов из-за избыточных нагрузок и отключению электроэнергии, а также представляет угрозу для жизни и здоровья людей. Кроме того, неконтролируемое размещение оборудования на ЛЭП затрудняет ремонтные работы и техническое обслуживание электросетевых объектов.









Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.