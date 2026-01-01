В феврале в Прикамье выдано автокредитов на 3% меньше, чем год назад Низкий спрос связывают с высокими процентными ставками

Константин Долгановский

Согласно информации Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в феврале 2026 года в Пермском крае было предоставлено 1,54 тыс. автокредитов на новые автомобили и автомобили с пробегом. Это на 3,1% меньше, чем в феврале 2025 года, когда было выдано 1,59 тыс. автокредитов.

В среднем по РФ снижение составило 4,8%. Но в сравнении с предыдущим месяцем количество выданных автокредитов увеличилось на 2,6%.

Региональная динамика выдачи автокредитов (в 30 регионах-лидерах) в феврале 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года была разнонаправленной. Наиболее значительное снижение было зафиксировано в Чувашской Республике (-24,9%), Самарской (-24,3%), Нижегородской (-21,4%) областях. В то же время в некоторых регионах наблюдался рост, включая Республику Крым (+27,8%), Краснодарский край (+8,1%) и Новосибирскую область (+7,4%).

«Несмотря на незначительный рост в феврале по сравнению с предыдущим месяцем, можно сделать вывод, что в начале 2026 года уровень выдачи автокредитов остается низким, — комментирует директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. — Это указывает на значительное снижение спроса на автокредиты, что связано с недавним увеличением утилизационного сбора, высокими процентными ставками и общим ростом цен на автомобили. Также банки стали более осторожными в выдаче кредитов из-за жесткой денежно-кредитной политики, направленной на охлаждение кредитного рынка. Они повышают требования к качеству кредитных историй заемщиков, чтобы снизить риски просрочек в будущем. Поэтому потенциальным заемщикам важно следить за своей кредитной историей и не допускать ее ухудшения».





