За сокрытие номеров на платных парковках Перми водителей оштрафовали на 2 млн рублей Таковы итоги за 2025 год

Константин Долгановский

В Пермской городской думе на заседании комитета по городскому хозяйству обсудили результаты мониторинга платных парковок за 2025 год. Рейтинг выявил, сколько автомобилей имеют скрытые или снятые номера.

Евгений Радостев, начальник департамента дорог и благоустройства Перми, сообщил, что пешие патрули зафиксировали около 7 тыс. автомобильных номеров. По итогам мониторинга было составлено 1476 актов, на основании которых выписали 1245 протоколов об административных нарушениях. Также вынесли 1330 постановлений о штрафах. Общая сумма взысканий составила 2 млн 97 тыс. руб., из которых добровольно оплатили 1 млн 883 тыс. руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.