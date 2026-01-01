В Прикамье снижена грузоподъемность ещё одной ледовой переправы через Каму

МЧС России по Пермскому краю

Спасатели МЧС Прикамья предупредили об изменении режима эксплуатации ледовой переправы через реку Кама в районе урочища «Пернояг». Максимально допустимая нагрузка на лед снижена до 25 тонн.

Ограничение введено в связи с естественным изменением состояния ледового покрова в условиях сезонного потепления. Решение принято для обеспечения безопасности водителей и пассажиров, использующих зимнюю дорогу.

МЧС России напоминает правила безопасного проезда по ледовым переправам:

- Выезжать на лед следует медленно, без резких ускорений и торможений, соблюдая скорость не более 10 км/ч;

- Перед выездом необходимо отключить блокировку дверей автомобиля и отстегнуть ремни безопасности — это обеспечит быструю эвакуацию в случае чрезвычайной ситуации;

- Движение по переправе должно осуществляться без остановок.

Ведомство рекомендует водителям грузового транспорта заранее планировать маршруты с учетом новых ограничений и следить за оперативными сообщениями на официальных ресурсах МЧС России.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.