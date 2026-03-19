Метеорологическая весна пришла в Пермский край на три недели раньше срока

Предоставлено ГИС-Центром ПГНИУ

Текущее потепление в Пермском крае перестало быть кратковременной оттепелью и перешло в устойчивую метеорологическую весну. По данным среднесрочных прогнозов Европейского центра среднесрочных прогнозов, в регионе сохранится аномально теплая погода: температура воздуха превысит климатическую норму на 4—9 °С. Об этом сообщает ГИС-Центр ПГНИУ.

Смена погодных условий связана с динамикой антициклонов. Уходящий в Казахстан атмосферный вихрь уступает место новому антициклону, формирующемуся над Европой. Именно он обеспечивает устойчивый приток теплого воздуха на территорию края.

Незначительное похолодание прогнозируется лишь в субботу на восточной периферии нового антициклона. Дневные температуры составят +1…+6 °С, в Перми — до +5 °С, что по-прежнему выше многолетних значений. Уже с понедельника, 23 марта, потепление возобновится: столбики термометров днем могут подняться до +8…+10 °С. Синоптики отмечают устойчивое накопление положительной среднесуточной температуры и отсутствие признаков возвращения холодов в обозримой перспективе.

Официальной датой наступления метеорологической весны в Перми и на значительной части края считается 13 марта. Это почти на три недели раньше климатической нормы, однако не является рекордом. В 2020 году весна пришла 10 марта, а в 2023 году — точно так же, 13 марта.





