Сотрудники филиала «ПМУ» «Уралхима» сыграли в волейбол с будущими коллегами

Фото: Анастасия Оболдина

Молодежная волейбольная сборная филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» провела серию товарищеских матчей со студентами Краевого индустриального техникума (КИТ). На площадку вышли четыре команды: спортсмены предприятия и три сборные разных курсов учебного заведения, в том числе, женская.

Соревнования прошли в дружеской атмосфере и позволили спортсменам обменяться опытом. В итоговом зачете студенты КИТ заняли первое, второе и четвертое места, а сборная филиала «ПМУ» — третье.

Иван Кабанов, аппаратчик цеха по производству аммиака филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим», капитан молодежной волейбольной сборной:

В этих товарищеских матчах я принимаю участие ежегодно и вижу рост уровня игры студентов. Они показали классный и при этом безопасный волейбол. Мы с коллегами с удовольствием принимаем участие в подобных мероприятиях: это для нас возможность в очередной раз потренироваться, а для учащихся — проверить себя в игре со взрослыми.

Главная цель товарищеских матчей — не столько спортивный результат, сколько развитие партнерства филиала «ПМУ» с профильными учебными заведениями и популяризация здорового образа жизни среди будущих сотрудников предприятия. «Уралхим» уделяет большое внимание развитию спорта и пропаганде здорового образа жизни в регионах присутствия: выступает генеральным партнером масштабных спортивных мероприятий, поддерживает федерации по разным видам спорта, проводит спортивные соревнования с участием студентов учебных заведений, организует спартакиады между подразделениями предприятий. Например, в филиале «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» ежегодная заводская спартакиада проходит по 16 видам спорта.

