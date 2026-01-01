В Пермском крае в магазине посетитель открыл стрельбу Один человек ранен

Константин Долгановский

Вечером 18 марта в 18:47 в единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) Краснокамского муниципального округа поступило сообщение о стрельбе в магазине «Свет» в Краснокамске Пермского края. Сообщается, что в результате инцидента пострадал мужчина, получивший травму головы.

Сотрудники аварийно-спасательного формирования МКУ «УГЗЭП» оперативно прибыли на место происшествия. Они оказали первую помощь пострадавшему и оставались с ним до прибытия скорой медицинской помощи (СМП).

Стрелявшего задержали сотрудники магазина сразу после инцидента. Спасатели и представители магазина не позволили ему покинуть помещение, и вскоре он был передан прибывшим полицейским.

