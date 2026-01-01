На охрану ОКН смогут выделять средства из бюджета Прикамья ЗС приняло в первом чтении соответствующий законопроект

Церковь Михаила Архангела в селе Сажино. Фото: презентация Госинспекции по охране ОКН Пермского края

Депутаты Законодательного собрания Пермского края в первом чтении одобрили законопроект, который расширяет возможности финансирования охраны объектов культурного наследия (ОКН). Теперь на эти цели можно будет использовать не только федеральные субвенции, но и средства регионального бюджета. Инициативу предложил губернатор Дмитрий Махонин.

Закон даёт региону право направлять средства на охрану памятников истории и культуры, в том числе особо значимых ОКН, расположенных на территории Пермского края. Также документ обязывает краевую Инспекцию по охране ОКН вносить информацию о них в единую информационную систему жилищного строительства (ЕИСЖС). Это должно повысить эффективность участия региона в федеральной программе по систематизации данных об объектах, которые находятся в плохом состоянии, но могут быть восстановлены. Программа также направлена на выявление объектов, привлекательных для инвесторов, с целью их вовлечения в хозяйственный оборот.

Спикер краевого парламента Валерий Сухих подчеркнул, что инициатива акцентирует внимание на сохранении исторической идентичности и культурного наследия региона. «Историческая память и культурное достояние требуют особого внимания и заботы со стороны региона. Одобренный законопроект предоставляет дополнительные инструменты для защиты и восстановления важных для жителей Прикамья объектов», — отметил Валерий Сухих.

На пленарном заседании Законодательного собрания Пермского края 19 марта отсутствовали: Алексей Андреев (командировка), Александр Бойченко (командировка), Алексей Наборщиков (командировка), Степан Федотовских (производственная необходимость), Елена Зырянова.

