Уровень преступности в Пермском крае снизился Но больше правонарушений начали совершать дети

ГУ МВД России по Пермскому краю

Начальник Главного управления МВД по Пермскому краю генерал-майор Владислав Толкунов представил депутатам ЗС результаты оперативно-служебной деятельности полиции за 2025 год.

За минувший год было раскрыто 13,5 тыс. преступлений, уровень преступности по сравнению с предыдущим периодом снизился на 9%. Эффективность расследования тяжких телесных повреждений составила 98,8%, грабежей — 93,3%, квартирных краж — 63,9%. Все убийства, изнасилования и разбои были раскрыты.

Толкунов подчеркнул значительный прогресс в борьбе с киберпреступностью. Усилия по повышению цифровой грамотности населения, начатые в 2025 году, привели к снижению этого вида преступлений на 16,8%.

Однако руководитель ведомства отметил рост преступности среди несовершеннолетних. По России этот показатель составил 10%, а в Пермском крае он увеличился на 7,8%. Еще одной проблемой является высокий уровень участия граждан в «дропперстве» — использовании подставных лиц для обналичивания или перевода украденных средств.

