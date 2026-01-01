В Прикамье оценили эффективность «закона о тишине» Нарушителей стало меньше Поделиться Твитнуть

Андрей Приходько

На заседании комитета по государственной политике и местному самоуправлению краевого заксобрания заместитель министра территориальной безопасности Андрей Приходько представил доклад о реализации закона об административных правонарушениях, который касается обеспечения тишины и покоя граждан.

Анализ показал, что число нарушений ночного покоя за последние три года сократилось: в 2023 году было составлено 3852 протокола за шум в ночное время, а в 2025-м — лишь 2460. С середины 2024 года полномочия по составлению протоколов за ночной шум были переданы полиции, кроме того, их продолжают выписывать органы местного самоуправления.

С мая 2025 года в крае введена ответственность за дневной шум: ст. 7.2.1 защищает права граждан на тишину в дневное время с 13 до 15 часов. За полгода по этой статье рассмотрено 95 протоколов в отношении 73 нарушителей, общая сумма наложенных штрафов составила 151,5 тыс. руб. Дела рассматриваются административными комиссиями муниципальных образований Прикамья.

