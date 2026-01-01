Более 15 млн рублей возвращено в бюджет Пермского края после проверок КСП К административной ответственности привлекли четырёх должностных лиц Поделиться Твитнуть

Александр Белых

Пресс-служба Законодательного собрания Пермского края

На заседании регионального парламента председатель Контрольно-счетной палаты Пермского края Александр Белых представил результаты работы ведомства за минувший год.

В 2025 году сотрудники КСП обнаружили нарушения на общую сумму 787,7 млн руб. Объектами контроля стали региональные и муниципальные администраторы бюджетных средств. Всего за год было проверено 127 организаций, включая министерства, муниципальные администрации и отдельные учреждения. Аудиторы провели проверки в 25 муниципалитетах.

Большинство нарушений, составивших 357,4 млн руб., касались неэффективного использования бюджетных средств. Также были вскрыты проблемы при формировании и исполнении бюджетов на сумму 151,6 млн руб. По результатам работы Контрольно-счетной палаты в региональный бюджет было возвращено более 15,3 млн руб.

По каждому выявленному нарушению были подготовлены представления, составлены протоколы и назначены штрафы. Ряд должностных и юридических лиц понесли административную ответственность. Для предотвращения подобных ситуаций в будущем было выдано 165 рекомендаций. Из 101 рекомендации, срок выполнения которых истек, 92 были выполнены полностью (91,1%).

Александр Белых также рассказал о результатах рассмотрения материалов, направленных в правоохранительные органы. Прокуратура края привлекла к административной ответственности четырёх должностных лиц, а к дисциплинарной — 18. Ещё одно должностное лицо было привлечено к административной ответственности после рассмотрения материалов министерством финансов Пермского края.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.