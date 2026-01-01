Женщины-предприниматели Прикамья заплатили налогов на 3,3 млрд рублей больше В регионе зарегистрировано 23,8 тысячи женщин-предпринимателей

По данным руководителя УФНС России по Пермскому краю Натальи Гуровой, женщины, занимающиеся предпринимательской деятельностью в сфере малого и среднего бизнеса, в 2025 году перечислили в бюджет более 10,3 млрд руб. налогов. Это составляет 5,6% от всех налоговых поступлений от сектора МСП и на 3,3 млрд руб. превышает показатель 2024 года. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

В регионе зарегистрировано 23,8 тыс. женщин-предпринимателей, что на 2,2 тыс. больше, чем годом ранее. Среди самых популярных направлений их деятельности — розничная торговля, предоставление продуктов питания, отделочные работы, обрабатывающие производства и строительство.

Также в регионе насчитывается 125,8 тыс. женщин, зарегистрированных в качестве самозанятых. Они чаще всего работают в сфере красоты, шьют одежду, оказывают репетиторские услуги и сдают жилье. За прошедший год самозанятые женщины заплатили 600 млн руб. налогов, что в 1,5 раза больше по сравнению с предыдущим годом.

