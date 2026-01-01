Пермская «Парма» подписала соглашение с центровым Евгением Минченко

Российский центровой Евгений Минченко подписал контракт с БК «Парма», который будет действовать до конца сезона 2026/27.

Евгению Минченко 31 год, его рост составляет 215 см, а вес — 107 кг. За свою карьеру он выступал за команды из Латвии, Украины и России. Последние шесть лет играл в Единой лиге ВТБ за «Автодор», МБА-МАИ и «Самару».

По итогам сезона 2019/20 Евгений был признан лучшим центровым Суперлиги-1 и получил специальный приз «Самому зрелищному игроку». В 2025 году завоевал бронзовую медаль Кубка России в составе МБА-МАИ.

В текущем сезоне Единой лиги ВТБ Евгений сыграл 31 матч за «Самару», набирая в среднем 8,5 очков и 4,9 подбора за 22 минуты игрового времени.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.