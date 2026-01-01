За 18 марта в Пермском крае потушили семь пожаров

МЧС России по Пермскому краю

За 18 марта на территории Пермского края ликвидировано семь пожаров, из них: три пожара на территории Перми, по одному пожару на территориях Перми, Березниковского, Чайковского, Кунгурского, Ординского, Нытвинского и Октябрьского муниципальных округов. Погибших нет, но есть травмированный, сообщает «Пятница» со ссылкой на пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Жителям и гостям Пермского края напомнили, при обнаружении признаков пожара необходимо немедленно сообщить по телефонам «01», «101», «112».

За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность в виде штрафа для граждан в размере до 20 тыс. руб.

В МЧС также рассказали, что основным объектом пожаров в Перми является жилой сектор – 55,3% от общего количества пожаров.

Основными причинами пожаров названы нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования; неосторожное обращение с огнем при эксплуатации печей.

Наибольшее количество пожаров зарегистрировано в Свердловском, Кировском и Мотовилихинском районах Перми.

