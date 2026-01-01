Проект капремонта детского музея игрушки в Краснокамске прошёл госэкспертизу

Соцсети детского музея игрушки в Краснокамске

Проект капремонта детского музея игрушки в Краснокамске (ул. Свердлова, 10) 18 марта получил положительное заключение госэкспертизы. Соответствующая информация появилась в едином реестре заключений.

Согласно информации в реестре, застройщиком выступает МБУК «Краснокамский краеведческий музей», а проектную документацию подготавливало ООО «Град Строй Проект» из Чувашии.

По данным из портала госзакупок, летом 2025 года, подготовка проектно-сметной документации для проекта капремонта музея обошлась в 884,9 тыс. руб. при начальной (максимальной) стоимости контракта 2,4 млн руб. Из технического задания следует, что требуется провести ремонт фундамента, кровли, междуэтажных перекрытий, фасадов, систем отопления, водоснабжения, электроснабжения и канализации.

