Выпускник пермского вуза возглавил один из крупнейших агрохолдингов России Антон Каменев стал руководителем компании «Агрополис «Сабурово»

Пресс-служба ПГНИУ

Антон Каменев, ранее занимавший должность заместителя председателя Центрально-Черноземного банка Сбербанка по работе с корпоративными клиентами, назначен генеральным директором ООО «Сабуровский комбинат хлебопродуктов». Компания входит в структуру агрохолдинга «Агрополис «Сабурово», принадлежащего депутату Госдумы от Тамбовской области Александру Полякову. Согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», Каменев приступил к исполнению новых обязанностей 10 февраля.

В пресс-службе Сбербанка подтвердили «Ъ-Черноземье», что Каменев больше не работает в ЦЧБ, где курировал взаимодействие с крупными корпоративными партнерами. Причины его ухода из банка не раскрываются. На посту зампреда ЦЧБ он находился с июля 2021 года. С декабря 2024 года направление корпоративного блока в банке возглавил Сергей Фролов, ранее руководивший воронежским филиалом Сбербанка.

Антон Каменев родился в 1976 году в Казахстане. Получил образование в Пермском государственном университете по специальности «экономика и управление на предприятии». В Сбербанке работает с 2005 года. До перехода в ЦЧБ занимал руководящие позиции в региональных подразделениях банка: был заместителем управляющего отделением по Республике Татарстан, ранее — заместителем управляющего по Новосибирской области и управляющим отделением по Удмуртии.

ООО «Сабуровский комбинат хлебопродуктов» является головной компанией группы «Агрополис «Сабурово» с центральным офисом в Мичуринске Тамбовской области. Холдинг объединяет мукомольное, хлебопекарное и сельскохозяйственное направления, включая растениеводство и животноводство. Производственные площадки предприятия расположены в пяти регионах: Тамбовской, Московской, Рязанской, Тульской и Вологодской областях.

