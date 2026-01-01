Средняя цена бензина в Прикамье превысила 66 рублей за литр Регион снова захватил лидерство в ПФО по этому показателю Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Росстата, с 11 по 16 марта 2026 года средняя стоимость автомобильного бензина в Пермском крае увеличилась на 40 коп. и достигла 66,13 руб. за литр, что является самым высоким показателем среди всех регионов Приволжского федерального округа.

Цена бензина марки АИ-92 возросла на 43 коп. и теперь составляет 62,94 руб. за литр. Стоимость АИ-95 поднялась на 38 коп., до 68,03 руб. Бензин марки АИ-98 подорожал на 21 коп. и стоит 93,63 руб. за литр. Дизельное топливо также подорожало на 27 коп., и его цена теперь составляет 78,21 руб. за литр.

Рост цен на бензин был отмечен в 71 регионе Российской Федерации. Наибольшее повышение зафиксировано в Республике Марий Эл, где цены увеличились на 0,7%. В пяти субъектах РФ произошло снижение: самое значительное было отмечено в Республике Карелия, где цены снизились на 0,6%.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.