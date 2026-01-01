Житель Перми осуждён за экстремизм в интернете Приговор вступил в силу

УФСБ России по Пермскому краю раскрыло дело об экстремизме в интернете. Как рассказали в ведомстве, житель Перми опубликовал в социальных сетях материалы с призывами к насилию в отношении людей определённой национальности.

По этому факту следственный отдел УФСБ по Пермскому краю возбудил уголовное дело по ст. 280 (ч. 2) и 354.1 (п. «в» ч. 2) УК РФ.

Пермский краевой суд признал подсудимого виновным и приговорил его к двум годам и шести месяцам лишения свободы условно. Также ему запретили заниматься администрированием сайтов в интернете и других электронных сетях на два года.

Приговор вступил в силу.

