Пять населённых пунктов Прикамья временно останутся без радио и телевидения

В Пермском крае с 24 по 27 марта будут временно прекращены трансляции радио и телевидения в нескольких населённых пунктах. Как сообщили в региональном радиотелевизионном передающем центре, отключения связаны с проведением профилактических и плановых мероприятий на техническом оборудовании. Об этом пишет ВЕТТА.

Ограничения коснутся Юго-Камского, Частых, Бисера, Добрянки и Чёрмоза. В большинстве случаев трансляции будут приостановлены в промежуток с 11:00 до 17:00, при этом некоторые отключения продлятся не более часа.

