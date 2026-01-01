Пермский завод займётся производством и поставками препарата для анестезии Предприятие подписало региональный офсетный контракт

АО «Медисорб» подписало региональный офсетный контракт на поставку препарата «Севофлуран» в медицинские учреждения Пермского края. Заказчиками стали 38 организаций, среди которых Краевая детская клиническая больница, Городская клиническая больница им. Тверье и др. В рамках соглашения компания вложит не менее 100 млн руб. в модернизацию производства препарата. В свою очередь, медицинские учреждения гарантируют долгосрочный спрос на препарат в течение 10 лет. В результате реализации офсетного контракта больницы региона получат более 30 тыс. упаковок средства для ингаляционного наркоза.

Как отметили в АО «Медисорб», препарат «Севофлуран Медисорб» используется с 2019 года для ингаляционной анестезии в различных медицинских вмешательствах, включая педиатрическую и гериатрическую практику, общую и специализированную хирургическую помощь. По качеству он не уступает импортным аналогам и получил признание специалистов в области анестезиологии, реаниматологии и интенсивной терапии.

Долгосрочное взаимодействие региона и бизнеса, направленное на привлечение инвестиций и поддержку местного производства, стало возможным благодаря развитию офсетных контрактов в Пермском крае.

В феврале 2026 года был заключён первый региональный офсет между АО «Медисорб» и краевым минздравом. В рамках этого соглашения компания направит не менее 100 млн руб. на модернизацию производства, а регион на четыре года гарантирует закупку более 1 млн упаковок лекарственных препаратов, включая средства для лечения сахарного диабета 2 типа, сердечно-сосудистых заболеваний, профилактики инсульта и венозных тромбоэмболий, а также терапии хронической сердечной недостаточности.

Офсетные контракты, реализуемые в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», способствуют локализации крупных технически сложных производств, импортозамещению, а также расширению и модернизации мощностей компаний, выпускающих инновационную продукцию. Взамен инвестор получает гарантированный долгосрочный спрос на свою продукцию со стороны региона.

