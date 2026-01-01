Для пермской школы №9 возведут новый корпус Он будет рассчитан на 400 учеников Поделиться Твитнуть

Пермская школа №9 получит новое здание. Краевые власти запустили конкурс на разработку проекта. Стартовая цена контракта — 43,6 млн руб. Об этом со ссылкой на портал госзакупок сообщает «Рифей».

Будущий четырёхэтажный корпус на Комсомольском проспекте будет рассчитан на 400 учеников и займёт площадь до 8 тыс. кв. м.

Проект включает оснащение здания современными инженерными системами и средствами безопасности. В корпусе будут установлены системы видеонаблюдения, контроля доступа и пожаротушения, а также другое необходимое оборудование.

Общие расходы на строительство из краевого бюджета составят около 944 млн руб. Работы начнутся в 2028 году.

