Пермский «Молот» выиграл последний матч регулярного чемпионата ВХЛ И занял девятое место Поделиться Твитнуть

ХК «Молот»

Хоккейный клуб «Молот» в Перми одержал победу над «Челметом» из Челябинска в последнем матче регулярного сезона ВХЛ со счётом 4:1.

Пермяки начали матч успешно: на третьей минуте первого периода Ябелов открыл счёт. Во втором периоде соперники смогли отыграться. Однако в третьем отрезке встречи «Молот» показал уверенную игру, забросив три шайбы: отличились Казаков, Щербаков и Лапин.

Лев Бердичевский, главный тренер «Молота»:

— Интересная игра и соперник очень интересный. Молодые ребята предложили такой плей-оффный хоккей, мы это предполагали. Полезно сыграть такой матч перед плей-офф. Не хотели уступать, играли до конца, и я рад, что мы справились с эмоциями. Игрой ответили на силовую игру и сами в нее шли.

По результатам турнира «Молот» занял девятое место в регулярном чемпионате ВХЛ и вышел в стадию плей-офф.





