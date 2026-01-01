Пермский «Молот» выиграл последний матч регулярного чемпионата ВХЛ
И занял девятое место
Хоккейный клуб «Молот» в Перми одержал победу над «Челметом» из Челябинска в последнем матче регулярного сезона ВХЛ со счётом 4:1.
Пермяки начали матч успешно: на третьей минуте первого периода Ябелов открыл счёт. Во втором периоде соперники смогли отыграться. Однако в третьем отрезке встречи «Молот» показал уверенную игру, забросив три шайбы: отличились Казаков, Щербаков и Лапин.
Лев Бердичевский, главный тренер «Молота»:
— Интересная игра и соперник очень интересный. Молодые ребята предложили такой плей-оффный хоккей, мы это предполагали. Полезно сыграть такой матч перед плей-офф. Не хотели уступать, играли до конца, и я рад, что мы справились с эмоциями. Игрой ответили на силовую игру и сами в нее шли.
По результатам турнира «Молот» занял девятое место в регулярном чемпионате ВХЛ и вышел в стадию плей-офф.
