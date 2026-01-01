Синоптики подвели итоги зимы 2026 года в Пермском крае

Константин Долгановский

Зима 2025/26 вошла в историю как аномально снежная, хотя рекорды по высоте снежного покрова остались за 1999, 2001 и 2002 годами. Превышение нормы максимальной за сезон высоты снежного покрова в Перми и на ряде метеостанций центральной и южной части края (Оса, Кунгур, Добрянка, Губаха, Кын) составило 25-30 см.

Данные о максимальной за сезон высоте снежного покрова на метеостанциях:

• Губаха — 119 см (21 февраля) — максимум с 2017 года;

• Бисер — 113 см (22 февраля) — максимум с 2017 года;

• Березники — 112 см (18 февраля) — максимум в XXI веке;

• Ныроб — 112 см (12 марта);

• Чердынь — 109 см (12 марта) — максимум с 2002 года;

• Вая — 108 см (12 марта);

• Пермь — 99 см (18 февраля) — максимум с 1999 года;

• Добрянка — 95 см (18 февраля);

• Кын — 95 см (3 марта).

Наибольшая высота снежного покрова фиксировалась в середине февраля после завершения серии сильных снегопадов (последний был связан с циклоном «Вивиана»), а затем — в конце первой и начале второй декады марта, после сильного снегопада 8 марта.

