В Пермском крае зафиксирован очередной аномально теплый день

Зарина Ситдикова

В среду, 18 марта, в Пермском крае зафиксирован очередной аномально теплый день с суточными температурными рекордами. В Перми столбик термометра поднялся до +10,3°С, в Чердыни — до +8,9°С. В обоих случаях были перекрыты рекордные показатели 2015 года. При этом в Бисере рекорд 1972 года (+7,2°С) устоял.

Основное тепло сместилось на юг края: на большинстве метеостанций температура достигла +10°С и выше, а в Кунгуре зафиксировано +13°С.

В Перми новый рекорд стал шестым подряд. Примечательно, что три самых ранних достижения отметки +10°С теперь приходятся на 2026 год — 15, 17 и 18 марта.

Погоду в Пермском крае в ближайшие два дня продолжит определять антициклон, хотя в пятницу возможно увеличение облачности. Существует вероятность перекрытия очередного суточного рекорда тепла в Перми именно в пятницу: текущий показатель на эту дату составляет всего +8,6°С и также был установлен в 2015 году.

