Жителей Прикамья предупредили об изморози и гололедице 19 марта

Константин Долгановский

По данным Пермского ЦГМС — филиала ФГБУ «Уральское УГМС», ночью и утром 19 марта местами по краю ожидается изморозь, на дорогах гололедица. В связи с прогнозируемыми неблагоприятными погодными явлениями возможны обрывы линий электропередачи, аварии на системах ЖКХ, заторы и увеличение дорожно-транспортных происшествий на дорогах.

В МЧС региона рекомендуют не находиться вблизи деревьев, линий электропередачи, слабо укрепленных конструкций, избегайть парковки личного автотранспорта рядом с ними. При авариях на сетях электроснабжения необходимо обесточить все электроприборы, соблюдать требования пожарной безопасности; водителям — соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и торможений, соблюдать дистанцию, движение осуществлять с учетом дорожного покрытия.

В свою очередь пешеходам советуют соблюдать осторожность при передвижении пешком и при переходе проезжей части.

Телефон вызова служб экстренного реагирования: «01» — со стационарного телефона, «101», «112» — с мобильного телефона. Вызов бесплатный.

