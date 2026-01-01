За сутки в Пермском крае произошло 10 пожаров
За истекшие сутки, 17 марта, на территории Пермского края было ликвидировано 10 пожаров. Три возгорания произошли на территории Перми, по одному — в Краснокамском, Чернушинском, Красновишерском, Октябрьском, Уинском, Нытвенском и Ильинском муниципальных округах.
Погибших нет, к сожалению, имеется один травмированный.
В целях стабилизации обстановки с пожарами 17 марта 2026 года на территории края 191 профилактическая группа в составе 429 человек провела следующие мероприятия:
— осуществлено 1698 обходов мест проживания граждан;
— проинструктировано о мерах пожарной безопасности 2744 человека;
— распространено 2176 листовок и памяток.
Главное управление МЧС России по Пермскому краю напоминает жителям и гостям региона: при обнаружении признаков пожара необходимо немедленно сообщить об этом по телефонам «01», «101», «112».
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.