За сутки в Пермском крае произошло 10 пожаров

МЧС России по Пермскому краю

За истекшие сутки, 17 марта, на территории Пермского края было ликвидировано 10 пожаров. Три возгорания произошли на территории Перми, по одному — в Краснокамском, Чернушинском, Красновишерском, Октябрьском, Уинском, Нытвенском и Ильинском муниципальных округах.

Погибших нет, к сожалению, имеется один травмированный.

В целях стабилизации обстановки с пожарами 17 марта 2026 года на территории края 191 профилактическая группа в составе 429 человек провела следующие мероприятия:

— осуществлено 1698 обходов мест проживания граждан;

— проинструктировано о мерах пожарной безопасности 2744 человека;

— распространено 2176 листовок и памяток.

Главное управление МЧС России по Пермскому краю напоминает жителям и гостям региона: при обнаружении признаков пожара необходимо немедленно сообщить об этом по телефонам «01», «101», «112».

