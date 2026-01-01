За первые два месяца года в Прикамье ввели в эксплуатацию 3725 квартир Их общая площадь превысила 344 тысячи квадратных метров

Константин Долгановский

В январе-феврале 2026 года в Пермском крае организациями и частными застройщиками было сдано в эксплуатацию 3725 квартир общей площадью 344,3 тыс. кв. м, что на 14% больше, чем в аналогичном периоде 2025 года. Об этом сообщает Пермьстат.

Частные застройщики, используя собственные и привлеченные средства, ввели в эксплуатацию 240,9 тыс. кв. м жилой площади, что на 3,2% меньше, чем в прошлом году за тот же период.

За первые два месяца 2026 года в Пермском крае было сдано 72 объекта нежилой недвижимости общей площадью 118,2 тыс. кв. м.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.