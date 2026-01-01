За год в Пермском крае предотвратили семь терактов Задержали 16 человек

Пресс-служба УФСБ России по Пермскому краю

В 2025 году УФСБ России по Пермскому краю совместно с ГУ МВД и СУ СК проводило работу по выявлению и пресечению преступлений террористического характера, направленных против объектов критической инфраструктуры. В итоге было задокументировано 44 террористических преступления и предотвращено семь терактов на объектах железнодорожного транспорта, связи и образовательных учреждений.

Правоохранительные органы задержали 16 человек, подозреваемых в преступлениях, предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2 и 205.3 УК РФ.

Как сообщили в пресс-службе УФСБ, иностранные спецслужбы активно используют интернет, социальные сети и мессенджеры для вовлечения россиян в преступную деятельность. Вербовщики, используя доверчивость и стремление людей к легкой наживе, подталкивают их к совершению тяжких и особо тяжких преступлений, за которые предусмотрены длительные сроки лишения свободы. При этом сами вербовщики часто остаются безнаказанными. Особое внимание зарубежные кураторы уделяют молодёжи, малообеспеченным гражданам и пенсионерам, у которых снижена способность критически оценивать ситуацию.

УФСБ предупреждает, что сотрудники правоохранительных и специальных служб, а также следователи РФ никогда не будут звонить гражданам через мессенджеры, отправлять фотографии своих документов, запрашивать данные паспорта и банковских карт или дистанционно привлекать их к участию в оперативных мероприятиях. При любых подозрительных обстоятельствах немедленно сообщайте об этом в правоохранительные органы.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.