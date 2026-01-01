В Прикамье простятся с погибшим на СВО Максимом Съединым

фото предоставлено администрацией Сивинского округа

Как сообщили в администрации Сивинского муниципального округа Прикамья, 3 марта 2026 года в ходе специальной военной операции на территории Украины погиб рядовой Максим Съедин. Ему было 37 лет.

Об обстоятельствах гибели бойца власти не рассказали.

Церемония прощания с военнослужащим пройдёт 19 марта в МУ «Сивинский центр культуры и досуга» по адресу: с. Сива, ул. Советская, 4. Начало в 10:30. Траурный митинг начнётся в 11:00.

Администрация Сивинского муниципального округа выражает глубокие соболезнования семье и родным погибшего.

