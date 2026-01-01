Решение о демонтаже вывески на доме в Перми устояло в кассации С иском к застройщику обратилась местная жительница

Жительница Перми, которая владеет квартирой в недавно построенном доме на ул. Карпинского, судится со Специализированным застройщиком «Петрокоминвест». Как сообщили в пресс-службе Пермского краевого суда, в иске женщина потребовала демонтировать рекламную конструкцию, установленную на фасаде дома. На вывеске были изображены здание, полусфера и надпись «Мегаполис». Помимо этого, женщина просила застройщика устранить следы креплений вывески, восстановить фасад, покрасить его и выплатить ей 15 тыс. руб. неустойки за каждый день, пока решение суда не будет исполнено.

Индустриальный районный суд Перми частично удовлетворил требования истицы. Он обязал застройщика демонтировать рекламную вывеску, восстановить внешний вид фасада и выплачивать неустойку в размере 1 тыс. руб. за каждый день задержки.

Представитель ООО «Петрокоминвест» не согласился с этим решением и подал апелляционную жалобу в Пермский краевой суд. Однако судебная коллегия по гражданским делам края оставила решение суда первой инстанции без изменений. Коллегия пришла к выводу, что рекламная конструкция была установлена для привлечения внимания к деятельности застройщика и отвечала признакам рекламы.

Несмотря на это, застройщик попытался обжаловать решение в Седьмом кассационном суде общей юрисдикции в Челябинске. Однако и там вышестоящая инстанция согласилась с решением краевого суда, и оно было подтверждено.

