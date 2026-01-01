Пермяки потратят на подготовку к дачному сезону около 28 тысяч рублей Чаще всего приобретаются семена, рассада и удобрения

Аналитики «Авито Товаров» и «Авито Рекламы» опросили жителей Перми о том, как и когда они готовятся к дачному сезону, и выяснили, что большинство начинают готовиться в апреле, особенно активно приобретая товары для сада и огорода.

Две трети (67%) жителей Перми имеют дачу, а 12% планируют ее приобрести в будущем. Среди владельцев дач большинство (33%) начинают готовиться к сезону в апреле, 27% — в мае, 20% — в марте и 11% — в феврале. Ранняя подготовка в феврале-марте чаще всего характерна для респондентов старше 55 лет, тогда как молодежь предпочитает начинать сезон ближе к концу весны.

Средний бюджет на подготовку к дачному сезону составляет 28 тыс. руб. При этом 37% респондентов планируют уложиться в 10 тыс. руб., 20% — в 20 тыс., 12% — от 20 до 35 тыс. руб., ещё 17% — от 35 до 50 тыс. руб. 7% готовы потратить от 50 до 80 тыс. руб., а 6% — свыше этой суммы.

Жители Перми чаще всего планируют приобрести для дачи и огорода растения, семена и рассаду (64%), удобрения и средства по уходу за растениями (62%) и инструменты для полива (54%). Почти половина (48%) опрошенных собираются купить мангал, гриль или барбекю, особенно молодежь 25-34 лет (37%). Также 30% этой возрастной группы планируют приобрести товары для бани.

Покупки для дачного сезона чаще всего совершаются в строительных гипермаркетах (61%), садовых центрах и питомниках (50%), а также на площадках электронной коммерции (33%). 23% респондентов предпочитают закупаться на рынках и ярмарках, а 17% — на сайтах и в приложениях конкретных магазинов.

Почти 9 из 10 жителей Перми замечают рекламу новых приспособлений и инструментов для сада, огорода и дачи. Из них 44% обращают внимание на такую рекламу довольно часто. Чаще всего респонденты замечают рекламу на площадках электронной коммерции (47%), в поисковых системах (38%), в соцсетях (38%), на телевидении (33%) и на наружной рекламе (31%).

