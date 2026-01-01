В Пермском крае вырос интерес к профессиям с обучением от работодателя Увеличился спрос и на образовательные услуги

Эксперты «Авито Работы» и «Авито Услуг» изучили вакансии с обучением от работодателя и спрос на образовательные услуги в Пермском крае за зиму 2026 года. Они выяснили, что интерес к новым специальностям и обучению возрос на фоне официального признания ряда профессий — в сфере услуг, digital-коммуникаций и креативных индустрий.

«Авито Услуги» отмечает, что в Пермском крае с декабря по февраль увеличился интерес к обучению профессиям, официально признанным в обновленном классификаторе. Например, спрос на обучение инженеров по 3D-печати вырос более чем вдвое, курсы по копирайтингу стали популярнее на 93%, а по искусственному интеллекту — на 2%. Также заметно вырос интерес к грумингу, который увеличился почти в шесть раз, и к ландшафтному дизайну, где спрос вырос на 50% за год.

«Авито Работа» сообщает, что работодатели всё чаще предлагают кандидатам обучение новым специальностям на рабочем месте, включая повышение квалификации внутри компании. Особенно заметно это в сегменте грумеров: число вакансий с обучением увеличилось на 40%, а средняя зарплата составляет 63 571 руб./мес. Грумеры занимаются уходом за домашними животными, включая стрижку, гигиенические процедуры и подготовку питомцев к выставкам. С ростом популярности услуг для животных работодатели готовы обучать новичков на рабочем месте.

Также увеличивается число вакансий для рекрутеров с обучением с нуля, где количество предложений выросло на 25%, а средняя зарплата составляет 81 009 руб./мес. Компании предлагают внутренние программы подготовки, включая работу с базами резюме, поиск кандидатов и проведение первичных интервью.

Рост числа вакансий с обучением наблюдается и в профессии мерчендайзера, где динамика составила +18%, а средняя зарплата достигла 53 157 руб./мес. Мерчендайзеры отвечают за выкладку товаров, оформление полочного пространства и контроль наличия продукции.

Обучение на рабочем месте востребовано и в сфере общественного питания. Например, число вакансий на позицию су-шефа с обучением выросло на 16%, а средняя зарплата составляет 108 058 руб./мес. Су-шефы организуют работу кухни, контролируют технологические процессы и координируют работу поваров.

Андрей Кучеренков, директор бизнес-направления "Авито Работа", отмечает: «В условиях конкуренции за персонал работодатели активно используют обучение на рабочем месте как инструмент привлечения кандидатов. Этот формат позволяет компаниям быстрее закрывать вакансии и готовить специалистов под конкретные задачи, а для соискателей — освоить профессию и получить навыки непосредственно в процессе работы».

Игорь Санников, руководитель категории «Обучение» на «Авито Услугах», добавляет: «Появление новых профессий в официальных перечнях свидетельствует о том, что рынок уже активно работает с такими специалистами. Для соискателей это важный сигнал: профессия официально признана, а значит, обучение и развитие в этом направлении — это понятная инвестиция. Мы видим это по росту интереса к соответствующим образовательным программам».

