Средняя сумма полученной в Прикамье взятки составила 943 тысячи рублей За год задокументировано 159 коррупционных преступлений

В Управлении экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Пермскому краю подвели итоги работы за 2025 год. Как сообщил руководитель Управления полковник полиции Игорь Марьин, в прошлом году сотрудниками экономической безопасности Пермского края было выявлено 749 экономических преступлений, большинство из которых относятся к тяжкой и особо тяжкой категории.

В результате мероприятий по защите бюджетных средств задокументировано 121 преступление, 59 из которых связаны с реализацией национальных проектов «Культура», «Демография», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Жилье и городская среда», «Безопасные и качественные автодороги».

Также было выявлено 90 преступлений в сфере налогообложения, включая сокрытие средств или имущества для уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере на сумму свыше 120 млн руб., совершенное руководителем одного из коммерческих предприятий региона. Для обеспечения возмещения ущерба государству на имущество подозреваемого был наложен арест на более 130 млн руб.

«В прошлом году было задокументировано 159 коррупционных преступлений, большинство из которых связаны с взяточничеством. Средняя сумма полученной взятки в 2025 году составила 943 тыс. руб.», — отметил Марьин.

Подразделения достигли результатов в декриминализации таких отраслей, как жилищно-коммунальное хозяйство, лесное хозяйство, топливно-энергетический и оборонно-промышленный комплексы.

Постоянно проводятся мероприятия по борьбе с незаконным оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

«В 2025 году сотрудники экономического блока изъяли из незаконного оборота 580 л этилового спирта, 1200 л алкогольной продукции и около 35 тыс. пачек сигарет», — сообщил Игорь Марьин.

Было раскрыто 22 преступления, совершенных организованными группами, и 65 преступлений, совершенных группами по предварительному сговору. К уголовной ответственности привлечено 23 участника пяти организованных групп и одного преступного сообщества, которые занимались коммерческим подкупом должностных лиц крупного агропромышленного предприятия, незаконным оформлением и получением банковских карт, хищениями в оборонно-промышленном комплексе, а также незаконной организацией и проведением азартных игр.

