Суд в Перми постановил снести банный комплекс, перекрывший доступ к реке Данилихе

Сергей Глорио

Свердловский районный суд Перми удовлетворил иск природоохранного прокурора о признании незаконной частной собственности на часть земельного участка по ул. Подгорной и сносе самовольных построек.

Основанием для судебного разбирательства стала информация о незаконной приватизации береговой полосы реки Данилихи и возведении на ней банного комплекса, который ограничил свободный доступ граждан к водному объекту.

Установлено, что земельный участок, оформленный в частную собственность, частично сформирован за счёт береговой полосы, приватизация которой запрещена федеральным законодательством для водных объектов общего пользования.

Суд признал отсутствующим право частной собственности на территорию береговой полосы и постановил исключить её из границ земельного участка. На собственника возложена обязанность обеспечить свободный проход к реке путём демонтажа трёх бревенчатых строений банного комплекса.

Решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано в установленном порядке.









Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.