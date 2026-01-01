Правила продажи вейпов в Пермском крае могут ужесточить Продавцы стали обходить действующий запретительный закон

Алексей Чибисов

Константин Долгановский

Как рассказал заместитель председателя правительства – министр промышленности и торговли региона Алексей Чибисов в ходе заседания экономического комитета ЗС, в Пермском крае могут ужесточить правила продажи вейпов. Об этом сообщает пресс-служба заксобрания.

По словам Чибисова, продавцы находят способы обойти действующий закон. В связи с этим планируется внести изменения в законодательство, чтобы закрыть существующие правовые лазейки.

Чибисов также отметил, что в некоторых случаях жидкости для вейпов продаются под видом пищевых добавок. Он подчеркнул, что профильное министерство намерено представить соответствующие поправки в закон до завершения весенней сессии краевого парламента.

Напомним, запрет на розничную продажу вейпов в Пермском крае вступил в силу 1 марта текущего года.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.