В 2026 году в Прикамье должны построить 13 спортивных объектов Семь из них появятся в Перми

Министерство физической культуры и спорта Пермского края провело конкурсный отбор субсидий для муниципалитетов на создание объектов шаговой доступности.

«Постановление №773 позволяет строить спортивные объекты поэтапно и с минимальными затратами. Сначала возводится одна площадка, затем она расширяется, что в итоге приводит к созданию многофункционального спортивного комплекса», — объяснила министр физической культуры и спорта региона Татьяна Чеснокова.

Больше всего спортивных объектов появится в Перми. В разных районах города будет построено пять открытых площадок и две хоккейные коробки.

Также новые спортивные объекты появятся в Чернушинском, Чайковском, Лысьвенском и Большесосновском округах. В Карагайском округе будет оборудована круговая беговая дорожка рядом с существующим спортивным комплексом, а в п. Кукуштан, построят хоккейную коробку.

В рамках программы запланирован ремонт спортивных залов. Планируется обновить покрытие, стены и оборудование, а также обустроить раздевалки, душевые и санузлы. Субсидии выделены на модернизацию 12 залов, включая ремонт бассейна в МАОУ «Шадейская СОШ» в Кунгурском округе.

В пресс-службе краевого правительства напомнили, что с 2020 года в Пермском крае было построено около 330 универсальных спортивных площадок, а также отремонтировано аналогичное количество спортивных залов.

