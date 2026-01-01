В Прикамье продолжают готовить управленцев для межвузовского кампуса В программе участвуют 77 сотрудников вузов

Правительство Пермского края

В Краевой музыкальной школе состоялась встреча участников программы подготовки управленческих кадров «Будущее Пармы» с руководством межвузовского кампуса. На встрече обсуждались организационно-функциональная модель управления кампусом и продуктовый подход пилотного проекта Минобрнауки России, направленного на создание сети современных кампусов в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети».

Директор Малой академии Михаил Мухин отметил, что основная цель программы — углубление в проблемы межвузовского взаимодействия и формирование новых команд для развития образовательных и технологических проектов, которые будут управлять кампусом в будущем. В программе участвуют 77 сотрудников из шести государственных вузов Пермского края, среди которых начинающие специалисты, кандидаты и доктора наук, а также проректор одного из вузов. Средний возраст участников составляет 30 лет.

«Благодаря участию в пилотном проекте Минобрнауки России по формированию продуктового портфеля кампусов, командой Пермского края пересобраны и усовершенствованы технологические и образовательные продукты. Также создаются новые направления продуктовых программ. Среди них — молодежная ТИМ-лаборатория по цифровому моделированию, лаборатория инновационной юриспруденции с уклоном в цифровое право», — пояснил заместитель руководителя дирекции кампуса Максим Ильин.

Участники объединятся в межвузовские команды для разработки продуктовых решений, которые станут основой их выпускных работ и пройдут конкурсный отбор для реализации в кампусе.

Напомним, по поручению президента России к 2030 году планируется создание 25 современных кампусов, а к 2036 году их количество увеличится до 40.

