В Перми у КамГЭС задержали 15 рыбаков Они ловили рыбу в запретной зоне Поделиться Твитнуть

фото: пресс-служба депутата Госдумы РФ Антона Немкина

С 12 по 16 марта сотрудники линейного отделения полиции на транспорте в Перми выявили и пресекли 15 случаев незаконной добычи водных биоресурсов. По каждому из них были составлены протоколы по ч. 2 ст. 8.37 КоАП РФ (нарушение правил охоты, рыболовства и других видов использования объектов животного мира). Материалы переданы в отдел государственного контроля за водно-биологическими ресурсами по Пермскому краю для дальнейшего рассмотрения.

Все нарушители ловили рыбу на Каме вблизи Пермского шлюза и гидротехнического сооружения Камской ГЭС — там, где рыбалка запрещена.

Только 12 марта полицейские задержали девятерых рыбаков в районе Камской ГЭС. Они использовали спиннинговые удочки для ловли рыбы с берега в запретной зоне. В момент задержания рыбаки не успели поймать ничего. Несмотря на это, каждому из них были выписаны административные протоколы.

Мужчины признались, что уже не первый раз рыбачат в этом месте, надеясь на богатый улов. Они знали о возможных последствиях за нарушение правил рыболовства.

Транспортные полицейские Прикамья напоминают, что в Пермском крае есть запретные зоны для рыбалки, включая нижние бьефы Камской и Воткинской ГЭС, на расстоянии менее 2 км от плотин.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.