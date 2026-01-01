В пермской школе уволили учителя, который предлагал школьницам алкоголь

Константин Долгановский

Учитель пермской школы «ЭнергоПолис» уволен после публикации видео с неэтичным поведением. Об этом сообщает perm.aif.ru.

В социальных сетях появились видео, на которых педагог допускает нецензурные высказывания в адрес учениц и предлагает им алкоголь.

На другом видео зафиксировано, как педагог передвигается по школьной лестнице: он прижимается к стенам и идёт неуверенной походкой, что, по мнению авторов публикации, может свидетельствовать о неадекватном состоянии.

Городской департамент образования Перми подтвердил факт нарушения преподавателем правил внутреннего распорядка и норм профессиональной этики. При этом в ведомстве отметили, что ранее специалист характеризовался положительно: демонстрировал высокий уровень предметной подготовки и не допускал нарушений трудовой дисциплины. Трудовые отношения с сотрудником прекращены приказом директора от 17 марта 2026 года.









