Житель Прикамья ликвидировал свалку на берегу реки после вмешательства приставов

Константин Долгановский

Землевладелец в д. Устиново Пермского муниципального округа по решению суда устранил несанкционированную свалку строительных отходов на берегу реки Устиновки. Исполнительное производство завершено фактическим исполнением.

Конфликт начался с обращения местных жителей в надзорные органы. Граждане сообщили, что частный собственник участка использует прибрежную зону для складирования строительного мусора. В ходе проверки подтвердилось: на территории водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы размещены насыпи из битого кирпича, бетона, асфальта и отработанных автомобильных шин. Уровень земли на участке был искусственно поднят более чем на 5 м, что перекрыло доступ людей к береговой полосе. Часть отходов попала непосредственно в русло реки.

Суд обязал гражданина в течение шести месяцев очистить территорию от размываемых грунтов и строительных отходов. После поступления исполнительного документа в отделение судебных приставов по Пермскому району должнику разъяснили последствия уклонения от исполнения решения суда. В качестве обеспечительной меры ему временно ограничили выезд за пределы Российской Федерации.

Под угрозой применения административных штрафов и иных санкций землевладелец выполнил требования суда: вывез мусор, демонтировал насыпь и восстановил естественный рельеф берега. Факт исполнения проверен, производство завершено.





