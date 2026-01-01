Проект капремонта больницы в Перми на ул. Серпуховской прошёл госэкспертизу Выдано положительное заключение

Константин Долгановский

Проект капремонта 2, 3 и 5 этажей в здании государственной клинической больницы № 3 в Перми (ул. Серпуховская, 11а) получил положительное заключение государственной экспертизы. Соответствующая информация появилась в едином государственном реестре заключений.

Согласно информации в реестре, положительное заключение было выдано 16 марта. Застройщиком указано Управление капитального строительства Пермского края, документация подготовлена ООО «Крафт».

ГБУЗ ПК «Городская клиническая больница № 3» имеет в своей структуре круглосуточный стационар, поликлинику и женскую консультацию.

