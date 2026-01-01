В Прикамье установили 13 новых мобильных комплексов фиксации нарушений ПДД Техника оснащена функцией распознавания

Олег Антонов

По информации, предоставленной perm.aif.ru в Госавтоинспекции Пермского края, в 2026 году на территории региона появились 13 новых мобильных комплексов для фиксации нарушений.

Вячеслав Шадрин, начальник Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Пермскому краю, пояснил, что с 2023 года в регионе уже функционировали 9 мобильных комплексов «КиберШериф», установленных в автомобилях краевого Центра безопасности дорожного движения. В текущем году к ним добавилось ещё 13 комплексов «Кордон.Про»МД-Р, которые также могут распознавать номера автомобилей.

Новую технику интегрировали в обычные автомобили ДПС. Эти комплексы работают во время патрулирования, автоматически фиксируя нарушения правил дорожного движения и выявляя автомобили, находящиеся в розыске.

На данный момент в Пермском крае действует 465 комплексов автоматической фиксации нарушений. Большинство из них установлено в местах повышенной аварийности. По словам руководителя краевой Госавтоинспекции, основная цель этой системы — предотвращение нарушений ПДД и снижение числа дорожно-транспортных происшествий.

