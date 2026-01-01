Убыток пермского НПО «Искра» за год превысил 644 млн рублей Выручка компании существенно снизилась

Константин Долгановский

ПАО «НПО «Искра» опубликовало бухгалтерскую отчетность за 2025 год. Как следует из документа, по итогам периода выручка компании составила 5,6 млрд руб.— это значительно меньше, чем в 2024 году (9,8 млрд руб.). Был зафиксирован убыток в размере 644,4 млн руб., годом ранее «Искра» продемонстрировала убыток в 314,3 млн руб.

По итогам года размер чистых активов предприятия имеет отрицательное значение и составляет -6,3 млрд руб.

Цифры указывают на «наличие существенной неопределённости, которое может вызвать значительные сомнения в способности Организации продолжать непрерывно свою деятельность», говорится в отчёте. Также указан ряд антикризисных мер, которые предпринимает правительство и руководство НПО.

ПАО «НПО «Искра» — это правопреемник СКБ-172 (позже известного как КБМаш), основанного в Перми в 1955 году для разработки твердотопливных ракет. На протяжении своей истории коллектив НПО участвовал в создании двигателей для различных ракетных систем, включая РТ-2, ПКР «Гранит», вторую и третью ступени ракеты Р-39 для комплекса морского базирования «Тайфун», а также для противокорабельных ракет Brahmos, «Оникс» и «Яхонт». Кроме того, предприятие занималось разработкой двигателей для межконтинентальных баллистических ракет как морского («Булава»), так и наземного базирования («Тополь-М», «Ярс»). НПО также производит оборудование для топливно-энергетического комплекса, включая газоперекачивающие агрегаты, газотурбинные электростанции и компрессорное оборудование. В 2024 году «НПО «Искра» стало частью корпорации «Тактическое ракетное вооружение».

