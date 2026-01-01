Жилая недвижимость в Перми заметно подорожала Цена квадратного метра за месяц выросла на 1,3%

Константин Долгановский

С февраля по март 2026 года в Перми отмечен значительный рост цен на жилую недвижимость: они увеличились на 1,3% и достигли 185,4 тыс. руб./кв. м. Вероятно, как считают аналитики bnMAP. pro, это связано с появлением на рынке большого количества дорогих объектов.

Пермь по росту цен заняла второе место в РФ, уступив первенство Санкт-Петербургу (+1,8%, 379,2 тыс. руб./кв. м).

Замыкают тройку Самара (+1,1%, 167,8 тыс. руб./кв. м) и Красноярск (+1,1%, 160,3 тыс. руб./кв. м).

Самое значительное снижение стоимости квадратного метра за месяц произошло в Казани: цены упали на 1,8%, до 322,2 тыс. руб./кв. м. Это может быть связано с выходом на рынок новых корпусов с более низкими стартовыми ценами и с увеличением доли доступного жилья. Небольшое снижение цен также зафиксировано в Волгограде (−1,1%), Ростове-на-Дону (−0,8%), Омске (−0,4%), Воронеже и Челябинске (−0,3%).

